مظاهرات حاشدة فى بريطانيا احتجاجا على قيود فيروس كورونا.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

نظم آلاف البريطانيون، مسيرات حاشدة فى شوارع البلاد، احتجاجا على قرارات الحكومة البريطانية الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت.

وأظهرت الصور التى نشرتها الوكالة، آلاف المواطنون يسيرون فى شارع أكسفورد بالعاصمة لندن يحملون لافتات مناهضة للحكومة، كما اعتقلت الشرطة عددا من المشاركين فى التظاهرات وفق الصور.

وبالرغم من الإجراءات التى تتخذها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويرفضها المواطنين، إلا أن إحصائيات كورونا فى البلاد تتزايد حيث سجلت المملكة المتحدة 101 وفاة جديدة، الجمعة، مقارنة مع 95 وفاة الخميس.

وسجلت البلاد 4802 إصابة جديدة بالمرض، انخفاضا من 6303 إصابات فى اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن 26 مليونا و264 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، في حين تلقى مليونان و11 ألفا الجرعة الثانية.



مظاهرات بريطانيا



اعتقال شخص شارك فى مظاهرات بريطانيا



الشرطة تعتقل متظاهر



رجل يحمل شماريخ فى مظاهرات بريطانيا



جانب من مظاهرات بريطانيا