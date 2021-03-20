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مطار القاهرة يستقبل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى.. صور

السبت، 20 مارس 2021 03:01 ص
مطار القاهرة يستقبل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى.. صور وصول جرعات لقاح كورونا الصينى
كتب - وليد عبد السلام

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استقبلت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، 300 ألف جرعة من لقاح كورونا، ضمن سلسلة من تدفقات اللقاح من جمهورية الصين الشعبية بمطار القاهرة .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

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وأشارت إلى أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

 

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

 
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