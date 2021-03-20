مطار الغردقة يستقبل رحلة سياحية من أوكرانيا تقل 189 راكبا.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران قادمة من دولة أوكرانيا وعلى متنها 189 راكبا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى مدينة الغردقة.

قامت سلطات مطار الغردقة، باستقبال ركاب الطائرة بتوزيع الشيكولاته والورود على طاقم الطائرة والركاب، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير 5 رحلات أسبوعيا حتى إنتهاء الموسم الصيفى، وبذلك ينضم مطار الغردقة إلى مطار شرم الشيخ لتصبح مصر المقصد الأول لتلك الخطوط.