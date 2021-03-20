لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر انحراف حافلة ركاب عن الطريق بوسط سريلانكا، وقالت الشرطة السريلانكية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن الحافلة سقطت من منحدر يقع قرب بلدة "باسارا" وهي الوجهة التي كانت تقصدها الحافلة والتى تبعد حوالى 240 كيلومترا عن شرق العاصمة كولومبو.
وصرح المتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن إهمال السائق هو السبب وراء وقوع الحادث، فيما لم يتضح على الفور إذا كان السائق من بين الناجين أم لا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن الحافلة.
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