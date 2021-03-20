وصرح المتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن إهمال السائق هو السبب وراء وقوع الحادث، فيما لم يتضح على الفور إذا كان السائق من بين الناجين أم لا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن الحافلة.