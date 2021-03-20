مسؤولون أمريكيون: المحادثات مع الصين كانت مفيدة وبناءة

وكالات

قال مسؤولون أمريكيون كبار في تصريحات صحفية بعد أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى أجرتها إدارة الرئيس جو بايدن مع الصين إن الاجتماعات التي انتهت امس الجمعة كانت مفيدة لكنهم لم يسلطوا الضوء على التوصل لأي اتفاقيات ملموسة حتى في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت شبكة تلفزيون (سي.جي.تي.إن) الصينية قد نقلت في وقت سابق عن الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي قوله إن المحادثات مع الولايات المتحدة كانت صريحة وبناءة ومفيدة. وأضاف قائلا "لكن بالطبع ما زالت هناك خلافات".

وذكرت الشبكة على تويتر أن يانج قال إن "على الجانبين انتهاج سياسة تفادي الصراع لدفع طريقنا نحو مسار صحي ومستقر للمضي قدما".

وأضاف تلفزيون (سي.جي.تي.إن) أن وانج يي عضو مجلس الدولة، الذي شارك أيضا في المحادثات في انكوراج، قال إن الصين أوضحت للجانب الأمريكي أن السيادة مسألة مبدأوعليها ألا تهون من تصميم الصين على الدفاع عنها.