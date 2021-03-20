اليوم السابع
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محافظة بنى سويف تستقبل 127 ألفا و983 طلب تصالح بمخالفات البناء

السبت، 20 مارس 2021 04:49 م
محافظة بنى سويف تستقبل 127 ألفا و983 طلب تصالح بمخالفات البناء الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم السبت، قد بلغ 127 ألفا و983 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجارى طبقا لقانون التصالح، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضى، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالى، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد المحافظ فى بيان له استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

 

 


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