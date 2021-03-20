لصوص الكابلات: أحدنا يراقب العقار ويسرق البضاعة والثانى يتوسط لبيعها للثالث

كتب كريم صبحى - سليم على

أدلى صاحب مخزن خردة وعاطلين باعترافات تفصيلية للشرطة، بعد القبض عليهم بتهمة سرقة كابلات كهرباء من العقارات غير المسكونة وتحت الإنشاء.

وقال أحد العطلين إنه كان يراقب العقار، وعندما يتأكد من عدم وجود أحد يستولى على الكابلات ويسلمها لعاطل آخر وتاجر خردة ليشترياها مع علمهما بأنها مسروقة.

كانت البداية أثناء فحص قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر تجار الخردة ومخازن الخردوات، حيث ضبطت صاحب مخزن خردة وشخص آخر لهما معلومات جنائية حال تواجدهما داخل مخزن ملك الثالث، وبحوزتهما 6 مواسير كبيرة الحجم، خاصة بتوصيل الغاز الطبيعي وكمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتحصلهما عليها من عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، واعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بسرقة المضبوطات من منطقة أعمال إنشائية بأسلوب "المغافلة"، وتسليمها للمتهمين الأول والثانى نظير تحصله على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.