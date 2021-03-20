كينيا تعرض على الدبلوماسيين تطعيمهم ضد فيروس كورونا وتثير حفيظة الأطباء المحليين

(رويترز)

عرضت كينيا تطعيم جميع الدبلوماسيين الموجودين على أرضها، ومنهم آلاف من موظفي الأمم المتحدة، باللقاح الواقي من فيروس كورونا بالمجان، على الرغم من أنها لم تكمل تطعيم العاملين في قطاع الصحة وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية وكبار السن، مما أثار انتقادات من الأطباء المحليين.

جاء العرض في رسالة بتاريخ 18 مارس أرسلتها وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية واطلعت عليها رويترز. وقال ماشاريا كاماو وكيل أول وزارة الخارجية إن الجرعات الجاري تقديمها تم توفيرها عبر برنامج كوفاكس الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية.

وتكافح كينيا، حيث لقي ما يقرب من 2000 مصاب بفيروس كورونا حتفهم، بموجة ثالثة من الوباء. وسجلت وزارة الصحة 28 حالة وفاة أمس الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الوباء.

وقال كاماو "نحن بحاجة لحماية كل مقيم في كينيا. كان من المنطقي عدم التواصل مع مواطني كينيا فحسب، ولكن أيضا مع المجتمع الدولي هنا".

وقالت الطبيبة إليزابيث جيتاو المديرة التنفيذية لجمعية كينيا الطبية "أعتقد أن على الحكومة التركيز على تطعيم السكان ممن لهم الأولوية... قبل الانتقال إلى الدبلوماسيين".

وأحالت وزارة الصحة أسئلة أُرسلت إليها إلى وزارة الخارجية. وأكد دبلوماسيان مقيمان في نيروبي، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن عرض تلقي اللقاحات وصل إلى سفارتي بلديهما.

وقال شيبانزي مواكوندا رئيس اتحاد الأطباء الممارسين والصيادلة وأطباء الأسنان في كينيا "يجب إعطاء الأولوية لمواطني كينيا".