قطع المياه عن بعض مناطق مدينة إسنا بسبب حدوث كسر مفاجئ

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كسراً مفاجئاً في أحد خطوط المياه العمومية، بمحيط شارع كورنيش النيل بجوار كمين السياحة بقطر 10 بوصة، مما أدى إلي قطع المياه لمدة 3 ساعات بالمناطق المجاورة للكسر.

ومن جانبه أكد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التوصل مع اللواء محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس ياسر العشاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ.

وأشار رئيس مركز ومدينة إسنا، في بيان صحفى، إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر وتسخير كافة الأمكانيات لتحقيق ذلك .

وكان قد تفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مؤكدا أنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية.