قطع المياه عن بعض مناطق مدينة إسنا بسبب حدوث كسر مفاجئ

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كسراً مفاجئاً في أحد خطوط المياه العمومية، بمحيط شارع كورنيش النيل بجوار كمين السياحة بقطر 10 بوصة، مما أدى إلي قطع المياه لمدة 3 ساعات بالمناطق المجاورة للكسر.
ومن جانبه أكد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التوصل مع اللواء محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس ياسر العشاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ.
وأشار رئيس مركز ومدينة إسنا، في بيان صحفى، إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر وتسخير كافة الأمكانيات لتحقيق ذلك .
وكان قد تفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مؤكدا أنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية.
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