قضت على الهجرة غير الشرعية.. تعرف على مزرعة غليون × 20 معلومة (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

يُعد مشروع مزرعة غليون للاستزراع السمكي، بمحافظة كفر الشيخ، أكبر مزرعة سمكية بحرية فى منطقة الشرق الأوسط، وغيرت حياة أهالى مطوبس وخاصة القرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط، فغيرت نظرة الصيادين والشباب، فبعد أن كان تفكيرهم متجها نحو الهجرة غير الشرعية، تحول إلى المشاركة والعمل فى هذا المشروع المميز والذى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الأولى منه، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية.

ويرصد اليوم السابع أبرز 20 معلومة حول مزرعة غليون الأكبر في الشرق الأوسط:

1- وفر المشروع خلال مراحل إنشائه وتشغيله وبدء إنتاجه 15 ألف فرصة عمل "مباشرة وغير مباشرة".

2- لم تشهد المنطقة حالة هجرة واحدة أو حادث لهجرة غير شرعية فحافظ على شباب كانوا يتعرضون للموت كل عام فى رحلة الموت.

3- يقع المشروع فى منطقة بركة غليون، بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ، مجاورة لقرى الجزيرة الخضراء "السكري، برج مغيزل، الجزيرة الخضراء، وأبو خشبة".

4- أقيمت المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4000 فدان.

5- تكلفة المرحلة الأولى مليار و700 مليون جنيه.

6- وضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية والتى ستقام على مساحة 9000 فدان.

7- يضم مفرخ أسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري.

8 - يضم مزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالى 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين.

9- يضم مزرعة إنتاج الجمبرى بإجمالى 655 حوض تربية.

10 - يضم مزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوضا.

11- يحتوى على مركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع.

12 - يضم مصنع أعلاف للأسماك البحرية على مساحة 1518 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا.

13- يضم مصنع أعلاف للجمبرى على مساحة 567 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا.

14- يضم مصنع عبوات الفوم على مساحة 1200 متر مربع بطاقة إنتاجية 900 /1500 كيلو جرام يوميًا.

15- يضم مصنع للثلج على مساحة 448 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوماً، و20 طن ثلج بلوكات يومياً.

16 - يضم المدينة السمكية الصناعية أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط، على مساحة 19695 مترا مربعا.

17- المدينة السمكية الصناعية ساهمت فى تغيير ديموغرافية "غليون" وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة.

18- طرحت المزرعة أسماك جديدة لم تكن من قبل بكفر الشيخ ومنها سمكة موسى والقاروص بأنواعها والفيليه وأنواع متعددة من أسماك البلطى والبورى والقاروص، والجمبرى بأنواعه.

19- أصبحت المزرعة مقصداً سياحياً لطلاب الجامعات والمدارس والحضانات لرؤية المشروع العملاق والإنتاج الوفير على الطبيعة.

20- تحول المشروع لإلهام للطلاب والطالبات للجامعات لعمل مشروع تخرج يحاكيه مثلما حدث بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.



اسماك الجمبري



اسماك انتاج غليون



اسماك غليون المتنوعة



اسماك متنوعة بالمزرعة السمكية



الاهتمام بالمشروع بالجامعات المصرية



انتاج جديد لاسماك تم طرحها في الاسواق



طلاب كلية الاداب يحاكون المشروع العملاق



مشروعات التخرج تهتم بالمشروع العملاق