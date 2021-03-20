اليوم السابع
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قافلة شاملة للكشف على أهالى قرية قراجة فى الشرقية ضمن "حياة كريمة"

السبت، 20 مارس 2021 11:23 ص
قافلة شاملة للكشف على أهالى قرية قراجة فى الشرقية ضمن "حياة كريمة" جانب من القافلة الطبية بمبادرة حياة كريمة
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قراجة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقال بيان: إنه اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1421 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.


حياه كريمه

قريه قراجه

صحه الشرقيه

اخبار الشرقيه

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