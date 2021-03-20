فصل التيار الكهربائى 7 ساعات عن محطة محولات ميت غمر الجديدة اليوم

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، برئاسة العميد عمرو فكرى، رئيس المدينة، بأن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "هندسة مدينة ميت غمر"، أخطرت بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات ميت غمر الجديدة "غزل ميت غمر"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بها، مما يؤدى إلى فصل التيار عن لوحة توزيع الأمام الشافعى وتوابعها، ومنطقة سوق الجملة ومستشفى الكلى والأورام، وذلك اليوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.