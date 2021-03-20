اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 07:57 ص
خالد صلاح
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فصل التيار الكهربائى 7 ساعات عن محطة محولات ميت غمر الجديدة اليوم

السبت، 20 مارس 2021 07:00 ص
فصل التيار الكهربائى 7 ساعات عن محطة محولات ميت غمر الجديدة اليوم قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، برئاسة العميد عمرو فكرى، رئيس المدينة، بأن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "هندسة مدينة ميت غمر"، أخطرت بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات ميت غمر الجديدة "غزل ميت غمر"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بها، مما يؤدى إلى فصل التيار عن لوحة توزيع الأمام الشافعى وتوابعها، ومنطقة سوق الجملة ومستشفى الكلى والأورام، وذلك اليوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.

وأوضح المهندس حسام عكاشة، مدير هندسة كهرباء ميت غمر، أن الجهات المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب الصحة، وإدارة التموين، ومركز شرطة ميت غمر، ومجمع المحاكم، والمستشفيات، والمصالح الحكومية أنه على هذه الجهات اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

 


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