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فتح التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الفترة المسائية بالسويس

السبت، 20 مارس 2021 01:20 م
فتح التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الفترة المسائية بالسويس التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
السويس- سيد نون

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، فتح التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بوحدة العبور، خلال الفترة المسائية من الثانية ظهرًا للسابعة مساء يوميًا.

 

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن المديرية قررت التسهيل على المواطنين لتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بفتح باب التسجيل فى الفترة المسائية ليكون العمل على مدار اليوم.

 

وأشار الحفناوى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفترة المسائية بمركز طبى العبور لتسجيل المنظومة الجديدة ستكون من الثانية ظهرًا للسابعة مساء يوميًا، لافتا إلى أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.


التأمين الصحي

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اخبار السويس

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