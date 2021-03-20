اليوم السابع
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غداً.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

السبت، 20 مارس 2021 04:35 م
غداً.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية انقطاع الكهرباء-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى غدا الأحد عن عدد من المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تتبعها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة محطة مياه ومستشفى الميناء والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف بالميناء، وأيضا منطقة مخابرات حرس الحدود والحربية وعمارات الكهرباء بالزهراء وبلوكات الزهراء ومصيف الشرطة والمقاولون.

واكد البيان أن ذلك غدا الأحد من بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 


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اخبار المحافظات

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