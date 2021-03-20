طقس الخليج.. غائم فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو فى الإمارات

كتب أحمد علوى





تباينت درجات الحرارة وحالة الطقس فى دول الخليج اليوم السبت ، حي يكون الطقس غائم فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت ، وصحو فى الإمارات.







السعودية:

الكويت:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى الليل يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الإمارت:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجزية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية مساءً / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:08 والمد الثاني عند 04:44 الجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:41 والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 36 21 80 25 دبي 35 22 75 20 الشارقة 36 19 80 20 عجمان 33 20 65 20 أم القيوين 36 19 60 20 رأس الخيمة 37 18 65 20 الفجيرة 31 23 45 15 العين 34 22 30 15 ليوا 33 20 65 15 الرويس 31 19 80 40 السلع 32 20 80 35 دلما 29 20 85 35 طنب الكبرى 29 20 85 35 طنب الصغرى 29 20 85 35 أبو موسى 29 20 85 35 - مل -