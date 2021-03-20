اليوم السابع
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ضبط 320 خرطوشة سجائر مع راكب قادم من بيروت بمطار القاهرة

السبت، 20 مارس 2021 10:23 م
ضبط 320 خرطوشة سجائر مع راكب قادم من بيروت بمطار القاهرة سجائر مضبوطة
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب 320 خرطوشة سجائر، أخفاها راكب لبنانى الجنسية داخل حقائبه، لدى وصوله قادما من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبه حافظ منشاوى حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب لبنانى الجنسية، والذى حاول الخروج وسط جروب سياحى، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة "X-RAY" لاحظ محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وجود كميات من السجائر داخل الحقائب، وكلف سامح أمين الجبار مدير الحركة، عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على 320 خرطوشة سجائر.
 
وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 

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