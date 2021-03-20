صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 444 شابا في الفيوم

أعلنت وزارة القوى العاملة قيام مديرية الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و862 ألفاً و 215 جنيها، كرعاية اجتماعية لـ 3685 عاملاً غير منتظم، و700 جنيه رعاية صحية لـ 8 عمال، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديدا بالمنظومة.

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن المديرية قامت بتعيين 444 شاباً، بينهم 6 شباب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال على أبو الحسن وكيل المديرية، فى تقرير أنه خلال فبراير الماضى تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتان، بالإضافة إلى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وباحث 5 شكاوى فى نفس المجال.

وأضاف أن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، تم التفتيش على 281 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة .