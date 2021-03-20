اليوم السابع
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شركة المترو تناشد الركاب استمرار الالتزام بارتداء الكمامات داخل المحطات

السبت، 20 مارس 2021 02:00 م
شركة المترو تناشد الركاب استمرار الالتزام بارتداء الكمامات داخل المحطات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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طالبت شركة المترو المواطنين الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ولتجنب توقيع غرامات فورية عليهم، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة، مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات، وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.

 

 واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

 

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز، مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

 


المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

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ارتداء الكمامة في المترو

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