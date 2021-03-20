وأوضح السفير - في تصريح اليوم السبت - أن البرنامج سيكون فرصة جيدة لتوسيع الشراكة بين كوريا ومصر، حيث يعتبر منصة للتعاون بين الحكومات بهدف تقديم المساعدة الفنية في مشروعات المدن الذكية وتبادل المعرفة، حيث تقوم وزارة الأراضي والبنية التحتية الكورية باختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال البرنامج في المجالات التالية تخطيط المدن الذكية، وتخطيط وتقديم الحلول الذكية.



وأشار السفير هونج، إلى التعاون الجاري بين كوريا ومصر في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، من بينها تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية بالإضافة إلى تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع في مصر، مؤكدا استعداد الحكومة والشركات الكورية لمشاركة خبراتها ومعرفتها في دعم بناء "مصر الرقمية".



ولفت إلى أن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ستنظم جلسة تعريفية يوم 22 مارس 2021 للجهات المهتمة من الدول الشريكة بما في ذلك مصر، حيث سيتم بث الجلسة التعريفية على اليوتيوب.