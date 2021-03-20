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رويترز: الصين تجري 70 مليون تطعيم بلقاحات كورونا

السبت، 20 مارس 2021 02:39 م
رويترز: الصين تجري 70 مليون تطعيم بلقاحات كورونا كورونا في الصين
رويترز

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نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي.جي.تي.إن) اليوم السبت عن اللجنة الوطنية للصحة قولها إن الصين أجرت 70 مليون تطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.
 
من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 19 مارس نزولا من 11 حالة في اليوم السابق.
 
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
 
وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثماني حالات بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
 
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90087 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.
 

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