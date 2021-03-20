أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) تأجيل عملية إطلاق 38 قمرا صناعيا، من بينها 3 أقمار عربية، إلى يوم غد /الأحد/، وقال دميتري روجوزين مدير (روسكوسموس) - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "تأجيل عملية الإطلاق تم بعد تسجيل ارتفاع حاد في الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل عدم المخاطرة بهذه الأقمار".
وكان من المقرر أن تطلق "روسكوسموس"، اليوم، 38 قمرا صناعيا، بينها قمر تونسي محلي الصنع "تحدي واحد"، وقمر سعودي "شاهين سات"، وقمر إماراتي "DMSAT-1"، وستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمرا صناعيا لـ18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث، ودول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا.
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