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أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) تأجيل عملية إطلاق 38 قمرا صناعيا، من بينها 3 أقمار عربية، إلى يوم غد /الأحد/، وقال دميتري روجوزين مدير (روسكوسموس) - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "تأجيل عملية الإطلاق تم بعد تسجيل ارتفاع حاد في الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل عدم المخاطرة بهذه الأقمار".