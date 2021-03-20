وكان من المقرر أن تطلق "روسكوسموس"، اليوم، 38 قمرا صناعيا، بينها قمر تونسي محلي الصنع "تحدي واحد"، وقمر سعودي "شاهين سات"، وقمر إماراتي "DMSAT-1"، وستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمرا صناعيا لـ18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث، ودول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا. 