راعى الروم الأرثوذكس بدمياط: أشترى فانوس رمضان ونجهز إفطارا لإخواننا المسلمين

دمياط معتز الشربينى

فى لافتة طيبة اعتاد كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط على شراء فانوس رمضان احتفالا بقرب حلول شهر رمضان الكريم والتعبير عن مدى المحبة والأخوة مع المسلمين من أبناء دمياط.

وحرص الأب هشام بندلى المعروف بالقمص بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط على شراء فانوس رمضان لتعليقه بالكنيسة.

كما حرص راعى الكنيسة على شراء فانوس رمضان مصنوعا من الخشب لارتباطه بصناعة الأثاث فى دمياط ويقوم بتعليقة فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة كعادة كل عام، ويلتقط راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط عدة صور مع أصدقائه من المسلمين وهو يحمل فانوس رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ويتم نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحته الشخصية.

والتقى "اليوم السابع"، الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط لنتعرف منه على هذه العادة وأسبابها.

وقال الأب بندليمون: اعتدت منذ سنوات على شراء فانوس رمضان مصنوع من الخشب وتعليق بالكنيسة مع قرب شهر رمضان الكريم احتفالا بهذا الشهر الذى له خصوصية عند إخواننا من المسلمين، مضيفا أن هذا الشهر شهر الخيرات وشهر الترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأن شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.

وأضاف أنه فى شهر رمضان تقام مائدة إفطار وسحور سنويا لإخواننا المسلمين داخل الكنيسة ويتوافد العديد من الأصدقاء المسلمين على الكنيسة للإفطار أو السحور فى ضيافة إخوانهم من المسيحيين، كما يتم دعوتى لحضور الإفطار أو السحور فى أكثر من مكان على مدار الشهر، كما نحرص على تقديم عصائر للصائمين بالشوارع والطرق الرئيسية ساعة الإفطار، ونحرص أيضا على التواجد بين إخواننا فى صلاة العيد ونقدم التهنئة للجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الأب بندليمون إلى أن هذه العلاقات متبادلة بين المسلمين والمسيحيين، وأيضا إخواننا من المسلمين يتوافدون على الكنيسة كل عيد نأكل ونشرب معا، والأطفال تلعب مع أطفالنا فى فناء الكنيسة، وهذه هى مشاعر المحبة والأخوة الصادقة، البعيدة عن أى زيف لأنها مشاعر تلقائية.

وأضاف الأب بندليمون: نشارك فى لقاءات اجتماعية ومناسبات ولقاءات سياسية جنبا إلى جنب لصالح وطننا الحبيب، مؤكدا أن دمياط لها خصوصية ولها ارتباط قديم بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ينتقل إلى الاجيال والنشء فجميع أبناء الكنيسة لديهم نفس المشاعر والمحبة والتقبل الصادق.

ووجه الأب بندليمون، راعى كنيسة الروم الأرثوذكس التهنئة للمسلمين بدمياط وكل الأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان الكريم.

يذكر أن الأب بندليمون يشارك فى عدد كبير من موائد الرحمن على مدار الشهر بدعوة من أصدقائه المسلمين، كما يحرص على تبادل التهانى والتعازى ويشارك فى كافة لقاءات المجتمع المدنى ويطلق دائما عبارات المحبة والسلام قائلا: كلنا واحد ومصر كلها على قلب راجل واحد.