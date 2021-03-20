اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رابطة العالم الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسلامية الإسبانية لتدريس وثيقة مكة بأوربا.. صور

السبت، 20 مارس 2021 07:51 م
رابطة العالم الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسلامية الإسبانية لتدريس وثيقة مكة بأوربا.. صور لقاء امين عام رابطة العالم الاسلامى مع رئيس المجلس الاسلامى الاسبانى
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- خطة عمل وبرنامج دراسات عُليا معتمد حول مضامين الوثيقة

 
 

- رئيس المفوضية: وثيقة مكة المكرمة منهج ودستور اسلامي نفخر به ونسعى لنشره وتطبيقه

 
 
 
وقّعت رابطة العالم الإسلامي مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا، خلال استقبال معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى سعادة رئيس المفوضية الدكتور أيمن إدلبي والوفد المرافق له.
 
وقد استهل معاليه اللقاء بالإشادة بمملكة إسبانيا التي أثبتت دراسات الرابطة أنها واحدة من أفضل البلدان الأوروبية في الاندماج الوطني وأن المفوضية الإسلامية – وبدعمٍ من الحكومة الإسبانية - أدت دوراً فاعلاً في الوصول إلى هذه المرتبة، مثنيًا على التنوع الديني في إسبانيا والذي جعلها مثالاً يُحتذى في الانفتاح على جميع الأديان، وهذا مهم للتصدي لخطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الجماعات المتطرفة.
 
D2002
 
د.العيسى خلال استقباله رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا 
 
وأوضح د.العيسى أن الرابطة تنادي دائماً بتنفيذ برامجَ لتوطين الأئمة والمدرسين وكذلك الفتاوى لأهمية اعتبار الظرفية المكانية لكل بلدٍ والتي تختلف لأجلها عند الاقتضاء الفتاوى والأحكام؛ معبّراً عن إعجابه بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه العلماء المسلمون في إسبانيا والذي يؤهلهم للتعليم بدون مساعدة خارجية، لاسيما أنهم أهل البلد ويفهمون ثقافتها، وهذا أفضل من إحضار أئمة من الخارج ليجدوا أنفسهم في مواجهة عوائق لغوية وثقافية قد تؤدي إلى إضرام الخلاف بينهم وبين المجتمع الإسباني؛ مؤكداً أن الداخل الوطني لدى عموم الدول قادر على تدريب وتخريج أئمة من البيئة المحلية، علاوة على إيجاد هيئات إفتائية محلية.
 
من جهته أكد رئيس المفوضية الإسلامية متابعته لنشاطات الرابطة وتقديره لأعمالها، معبرًا عن إعجابه بوثيقة مكة المكرمة وافتخار المسلمين الإسبان بها باعتبارها منهجاً ودستوراً إسلامياً، قائلاً: "إن وثيقة مكة المكرمة فتح كبير يجسد كثيراً ما نحن عليه"؛ مؤكدًا اهتمام المفوضية بتفعيل الوثيقة وتحويلها إلى برامج واقعية ومشروعات حقيقية مثل إنشاء مراكز حضارية وعقد دورات تدريبية.
 
f16bcda2-4a91-4617-a718-8011be98ba01
 
يذكر أن توقيع الاتفاقية يجسد حرص الطرفين على تعزيز قيم السلام والوئام في العالم، وحرصهما على التعريف بقيم الإسلام وسماحة هديه.
 
 
وتضمنت المذكرة إعداد خطة عمل ذات برنامج زمني محدد لتفعيل مضامين "وثيقة مكة المكرمة" داخل مملكة إسبانيا والدول الناطقة بالإسبانية، ويشمل ذلك: ترجمتها ونشرها ومناقشتها في مختلف المناسبات الثقافية، والسعي لإدماجها في المناهج التعليمية بالإضافة إلى برنامج دراسات عُليا معتمد من وزارة التعليم الإسبانية حول مضامين وثيقة مكة المكرمة والدور المرجو منها في التأليف بين البشر.
 
DSC_1202
 
 
 
ولفت د.إدلبي إلى أن المجتمع الإسباني متعدد الأديان والأعراق إلا أن الجميع يعيش في وئام وسلام، مشيراً إلى أن 67% من المسلمين الإسبان هم في سن الشباب، وأن 70% من هؤلاء الشباب هم من الفتيات، وشدد على ضرورة توفير تربية وسطية لهؤلاء الشباب حتى ينشؤوا في بيئة تحترم الآخر. 
 
 
وقد أوضح العرض الذي قدمته المفوضية ترحيب الجانب الإسباني في مؤسساته التعليمية بهذه الفكرة المهمة لأهمية مضامين الوثيقة، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتعليم اللغة العربية في إسبانيا من خلال إقامة دورات تعليمية في الجامعات الإسبانية للشباب والأئمة والخطباء والمعلمين.
وتتضمن المذكرة إنشاء مركز للشباب يهدف إلى تعزيز مبادئ المحبة والتعايش في نفوس هذه الفئة قبل دخولهم إلى المعترك الوظيفي وحماتيهم من الوقوع في فخ التطرف والإسلاموفوبيا، كما يُشرح موقف الإسلام من القضايا المعاصرة.
 
وسوف يعقد الطرفان سلسلة من النشاطات تشمل المؤتمرات والندوات والبرامج وحلقات النقاش لبحث القضايا التي تهم المسلمين.
ومن المقرر إن يُنظّم الطرفان لقاءات مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين من أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، لبحث موضوعات التعاون والوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات والمطبوعات.
 
حضر اللقاء مع سعادة رئيس المفوضية كلٌّ من: حاكم مدريد السابق ومستشار لجنة الحرية الدينية الإسبانية السيد ريكاردو غارسيا، والسكرتير العام للمفوضية السيد مصطفى عبدالسلام أحمد، والناطق الرسمي باسم جمعية الشباب المسلم الإسباني السيد د.أحمد يمان دلال، والقائم بأعمال السفارة الإسبانية السيد خابير سوريا كينتانا، ومدير المركز الثقافي الإسلامي في مدريد الأستاذ عمر بن إبراهيم السيف.
 
 
4518524a-0970-4a97-a219-098264d54c89
 
 
05788417-4cf9-49d9-898e-1f1303c5855f
الوفد المرافق لرئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا.

 


رابطة العالم الاسلامى

المفوضية الإسلامية الإسبانية

وثيقة مكة

محمد بن عبدالكريم العيسى

اسبانيا

السعودية

الارهاب

العنف

التعايش

اوربا

الاسلام

الوسطية

مملكة إسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رابطة العالم الإسلامى تدين الاعتداءات الإرهابية التى استهدفت مرافق نفطية بالمنطقة الشرقية

الإثنين، 08 مارس 2021 12:41 ص

المراكز الإسلامية الأوربية تشيد بتفاهمات رابطة العالم الإسلامى لوقف حرق وفيات كورونا المسلمين بسريلانكا

السبت، 06 مارس 2021 12:07 ص

علماء الدين والفكر يثمنون جهود رابطة العالم الإسلامى العالمية

الخميس، 04 مارس 2021 04:45 م

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السريلانكي بعد وقف حرق جثث وفيات كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:41 م

رابطة العالم الإسلامى تعلن تأييد بيان الخارجية السعودية الرافض لتقرير الكونجرس الأميركى حول خاشقجى

السبت، 27 فبراير 2021 07:31 م

رابطة العالم الإسلامي تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:24 م

"الجامعات الإسلامية" ورابطة العالم الإسلامى ينعيان طه ريان: رحل كبير فقهاء مالكية مصر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:40 ص

أمين عام رابطة العالم الإسلامى: "إبليس" يثير العنصرية بمنهجه العداونى لنشر الكراهية.. فيديو

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:45 م

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يروج لمتحف السيرة النبوية الجديد عبر حسابه: السيرة كأنك تعيشها

الخميس، 04 فبراير 2021 09:27 م

رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:44 م

رابطة العالم الإسلامى تدشن هويتها البصرية الجديدة بمباركة المجلس العالمي لشيوخ الإقراء.. فيديو وصور

الإثنين، 25 يناير 2021 09:05 م

أمين عام رابطة العالم الإسلامى محمد العيسى يبعث برسالة تعاون لصناع السلام بالعالم فى أول تغريدة له

السبت، 23 يناير 2021 11:57 م

رابطة العالم الإسلامي ترحب بالمشروع الأممي المعزز لثقافة السلام والتسامح الداعية إليه عدد من الدول العربية والإسلامية

الجمعة، 22 يناير 2021 11:43 م

رابطة العالم الإسلامى تدين التفجير الانتحارى الإرهابى المزدوج فى بغداد

الجمعة، 22 يناير 2021 06:40 م

"العيسى" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل وزير خارجية أفغانستان

الجمعة، 22 يناير 2021 05:50 م

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يستقبل المنسق العام لتجمع أهل السنة والجماعة في مالي

الإثنين، 11 يناير 2021 04:01 م

رابطة العالم الإسلامى تهنئ قادة وشعوب الخليج بـ"اتفاق التضامن": إنجاز كبير معزز لوحدة الصف

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:34 م

رابطة العالم الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على ناقلة نفط بميناء جدة

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 03:35 م

أمين رابطة العالم الإسلامى يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسى

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 05:46 م

وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية الإندونيسي يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامى

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 05:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة