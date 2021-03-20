رئيس الوزراء الفرنسى يتلقى لقاح أسترازينيكا لطمأنة الفرنسيين

وكالات

بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال، وبعد إعطاء السلطات الصحية العليا في فرنسا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم بهذا اللقاح "دون تأخير"، تلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اللقاح مباشرة لطمأنة المواطنين وحثهم على التلقيح.