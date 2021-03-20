رئيس الوزراء الفرنسى يتلقى لقاح أسترازينيكا لطمأنة الفرنسيين

بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال، وبعد إعطاء السلطات الصحية العليا في فرنسا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم بهذا اللقاح "دون تأخير"، تلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اللقاح مباشرة لطمأنة المواطنين وحثهم على التلقيح.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من أمس الجمعة ولمدة شهر، بحسب روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر الإثنين الماضى إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني، وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.
وقالت الوزارة، إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون، وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستنقل حوالي 100 مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة من إقليم "ليل دو فرانس"، الذي يضم العاصمة باريس، وذلك لتخفيف الضغط الذي بلغ أشده هذا الأسبوع على المستشفيات.
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