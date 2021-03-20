رئيس استئناف القاهرة يوافق على تشكيل لجنة تطوير إدارات المحاكم

كتب علاء رضوان

وافق المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، على تشكيل لجنة إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير إدارات وأقسام محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وتسمية أعضائها.

وجاء نص القرار أنه لما كانت لجنة رؤساء محاكم الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 6 ديسمبر 2020، قرارها بإنشاء لجنة خاصة تسمى "لجنة إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير إدارات وأقسام محاكم الاستئناف ومأمورياتها لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية"، برئاسة القاضي محمد محمود مصطفی رفعت عرابي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة الدكتور طلال عبد المنعم إبراهيم الشواربي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد عزت عطية عبد الصمد، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار وائل إسماعيل محمد إسماعيل، الرئيس بحكمة استئناف قنا، والمستشار راغب محمد راغب رفاعي النائب بمحكمة استئناف الإسكندرية، والدكتور أحمد مصطفی محمود مصطفی سحيم، النائب بمحكمة استئناف بني سويف، وشمل القرار بیان اختصاصات اللجنة ومهامها وطريقة عملها.

وتضمن القرار أنه لما كان عمل اللجنة يقتضي الاتصال بمحاكم الاستئناف الثمانية وطلب بیانات وفحص أعمال كل منها فيما يخص الجانب الإداري بها فضلا عن التواصل مع جهات أخرى عينها قانون الخدمة المدنية، ومن ثم نری عرض الأمر على المجلس الموقر للموافقة على تعيين القضاة جميعا باللجنة بالإضافة لعملهم حتى يتسنى لهم مباشرة المهمة الموكولة إليهم .