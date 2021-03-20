رئيسة تنزانيا الجديدة تشيع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت السلطات في تنزانيا تشييع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى، اليوم السبت، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة على رأسهم الرئيسة الجديدة للبلاد سامية حسن صلوحي، الذى خلفت "ماجوفولى"، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وكان متحدث باسم الحكومة في تنزانيا قال إن سامية حسن، نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين، رئيسة للبلاد في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع في شرق أفريقيا، وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاما بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء الماضي، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.