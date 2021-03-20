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رئيسة تنزانيا الجديدة تشيع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى.. صور

السبت، 20 مارس 2021 01:41 م
رئيسة تنزانيا الجديدة تشيع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى.. صور رئيسه تنزانيا الجديده امينه صلوحى
كتب عبد الوهاب الجندى

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بدأت السلطات في تنزانيا تشييع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى، اليوم السبت، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة على رأسهم الرئيسة الجديدة للبلاد سامية حسن صلوحي، الذى خلفت "ماجوفولى"، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.
 
وكان متحدث باسم الحكومة في تنزانيا قال إن سامية حسن، نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين، رئيسة للبلاد في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع في شرق أفريقيا، وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاما بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء الماضي، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.
 
جنازة جون ماجوفولى (1)
جنازة جون ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (2)
تشييع الرئيس جون ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (3)
بكاء في جنازة جون ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (4)
جثمان الرئيس ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (5)
جسيارة تحمل جثمان  جون ماجوفولى 
 

جنازة جون ماجوفولى (6)
سيدة تبكي على جون ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (7)
مشاركات فى جنازة جون ماجوفولى

جنازة جون ماجوفولى (8)
تحية عسكرية للراحل جون ماجوفولى 

جنازة جون ماجوفولى (9)
الرئيسة الجديدة تحضر جنازة جون ماجوفولى 

 


امينه صلوحى

تنزانيا

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جون ماجوفولى

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