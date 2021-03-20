حمامات مذهبة وجناح ملكي.. "CNN" تنشر صورا جديدة لـ"تحفة ترامب الطائرة"

يعتبر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، طائرته الخاصة من طراز بوينج 757 بمثابة "جوهرة التاج" لثروته، حيث استخدمها كخلفية أنيقة لالتقاط الصور، وفي جولات كبار الشخصيات وتجمعات الحملة الانتخابية.
كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الطائرة التي يغلب عليها الألوان الفاتحة والحمامات المذهبة والمقاعد المطلية بالذهب عيار 24 في وضع خمول الآن في مطار يبعد 60 ميل عن نيويورك.
غرفة تناول الطعام بالطائرة
واشترى دونالد ترامب، طائرة بوينج 757 المستخدمة في عام 2010 من الملياردير الراحل عن شركة مايكروسوفت بول ألين، وبعد مرور 5 سنوات في عام 2015، قبل شهرين فقط من الإعلان عن ترشيحه الأول لمنصب الرئيس ، دعا ترامب بعض الصحفيين في ولاية أيوا على متن الطائرة لحضور مؤتمر صحفي ثم عاتبهم على أنهم كادوا يفسدون طائرته التي وصفها ب"طفله".
قال ترامب، حينها: "هناك أمر مثير للغاية بهذه الكاميرا. أنا أتحدث وأشاهد تلك الكاميرا التي تبعد عن السقف بهذا الشكل ، مع العلم أن يومي سيتدمر إذا خربوا السقف".
شعار عائلة ترامب
وقال مسئول سابق: "كان تحليق هذا الشيء - في إشارة للطائرة - مكلفًا للغاية"، وأضاف: "لا أعتقد أن الناس أدركوا أن مجرد رفعها في الهواء والتوقف مرة واحدة كان حرفيا يكلف عشرات الآلاف من الدولارات"، موضحا أن تكلفة طيران بوينج 757 تبلغ حوالي 15000 دولار إلى 18000 دولار في الساعة.
وقبل أن يشتريها ترامب من بول ألين ، عملت الطائرة كطائرة تجارية في المكسيك في التسعينيات، ودفع ترامب 100 مليون دولار مقابل الحصول عليها.
غرفة المعيشة
ووفقا للتقرير، تحتوي الطائرة على 43 كرسيا للركاب وغرفة نوم رئيسية ، وجناح ضيوف ، وغرفة طعام ، ومنطقة لكبار الشخصيات ، ومطبخ، كما تم تطريز شعار عائلة ترامب في مساند الرأس للمقاعد بخيوط ذهبية على اقمشه صنعت في باريس.
ويقول إريك روث ، رئيس شركة إنترناشيونال جيت إنتيريورز، وهي شركة تتعامل مع الطائرات الخاصة لبعض أغنى الأفراد في العالم: " كان ترامب منخرطاً بشكل كبير في التصميم".
غرفة النوم بالطائرة
وقال روث: "أي شيء معدني في داخل تلك الطائرة من الأضواء ، وأبازيم المقاعد ، والمقابض ، والمزالج صنعناها بطلاء ذهب عيار 24" مضيفًا أن سعر ذلك وحده وصل إلى ربع مليون دولار.
وأضاف إنه عمل مع الرئيس السابق لفترة طويلة ليصلا للتصميم النهائي للطائرة، وقال: "لقد استخدم مواد وتصميمات كلاسيكية للغاية ، وأشياء خالدة".
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