حكاية الست "تيسير" مع نباتات الزينة من مجرد هواية لمصدر رزق بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

زراعة نباتات الزينة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود، ولكنها متعة لا يعلمها إلا من يعشق نباتات الزينة ويعرف أسمائها ويتعايش معها.

تيسير محمود، الحاصلة على ليسانس حقوق، ولكنها لم تعمل بمهنة المحاماة، وهى إحدى سيدات محافظة دمياط، وزوجة وأم لـ3 أولاد، تحولت من مجرد محبة وعاشقة لنباتات الزينة إلى "بيزنس ومان" حولت هوايتها من مجرد هواية منزلية إلى مصدر للرزق والمكسب لزيادة دخل الأسرة.

"اليوم السابع" التقى تيسير محمود ابنة عزبة البرج بدمياط ليعرف منها قصة نجاحها وتحويل هوايتها فى مجال نباتات الزينة إلى مصدر للرزق.

وتقول تيسير محمود: نباتات الزينة أصبحت مطلب كثير من الناس بعد أن انتقل جميع الناس للعيش فى شقق وأماكن مزدحمة، و أصبحوا يبحثون عن بديل للمساحات الخضراء، في منازلهم والكثير منهم يعتبر نبات الزينة جزء من الديكور والمتعة داخل الشقة للبحث عن الراحة والهدوء.

وتضيف: تعلمت أنواع النباتات المختلفة من النباتات العطرية والصبارية والزهور وعرفت أسمائها من خلال برامج يوتيوب، ولكن شعرت أن الموضوع أصبح جذاب أكثر وقررت أن اتخذ من هذه النباتات مصدرا للرزق عن طريق تقديم النباتات فى شكل جديد، وهى الزراعة الزجاجية لتلبية احتياجات الناس التى لا تملك مساحات وأماكن الزراعة، وبدأت أتسوق النباتات من عدة أماكن ومشاتل مختلفة وخاصة من مشاتل محافظة الدقهلية، وتعلمت الزراعة المنزلية بأشكال وأنواع مختلفة من منطلق التغيير وعدم التكرار والبحث عن الانفراد وكذلك توفير أنواع مختلفة من نباتات الزينة والبذور لأنواع كثيرة لمحبى الزراعة بالبذور ومنها نباتات الصبار والفل والقرنفل والنباتات العطرية والزهرية.

وتابعت: بدأت التوسع فى زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وبدأت عرض الإنتاج على الفيس بوك ولعدد من الأقارب، ثم شاركت فى برنامج ست الدار، وشاركت في برنامج تمكين المرأة اقتصاديا، وتم الالتحاق من خلال برنامج تدريبي ينفذ على مدار عام ونصف بهدف إعداد سيدات قادرات على التخطيط للمشروع والإدارة والربح، وتعلمت كثير من هذا البرنامج.

وقالت: طول عمرى أحب الورد وأزرعه كهواية، وفكرت أعمل صفحة لي وأبيع فيها شتلات الزرع المختلفة الذي ينمو عندى، والفكرة نجحت والجروب كبر والطلب زاد على الورود.

تابعت: شاركت فى معرض ست الدار الذى أقيم فى عزبة البرج، ثم شاركت فى معرض ست الدار بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط على مدار 3 أيام، والهدف هو الاحتكاك بالسوق وفتح مجالات تسويقية جديدة.

وأكدت تيسير محمود: أتمنى التوسع فى هذا العمل والتميز فيه وتحقيق دخل مناسب لأسرتى وكذلك المشاركة فى معارض أكثر سواء داخل مصر أو خارجها، وهدفنا نشر الفرحة والسعادة وترجع الناس تاني لحب الزرع والحفاظ عليه.



تيسير مع نبات الزينة



مشروع تيسير نبات الزينة



نبات الزينة مصدر رزق تيسير



نبات الزينة



نباتات الزينة (2)