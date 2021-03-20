جو بايدن يرفع شعار الحسم ضد العنصرية.. الرئيس الأمريكى: صمتنا تواطؤ

كتبت رباب فتحى

سافر الرئيس الأمريكى، جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس إلى أتلانتا للتعبير عن حزنهما على ضحايا حادث إطلاق نار جماعى خلف ثمانية قتلى، ستة منهم من أصل آسيوى، واصفا المأساة بأنها جزء من زيادة العنف بدوافع العنصرية متعهدا باتخاذ إجراءات ضد الكراهية والتمييز.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عمليات إطلاق النار المروعة يوم الثلاثاء فى أتلانتا دفعت بايدن وهاريس إلى بدء كفاح وطنى لمواجهة المضايقات والعنف ضد الأمريكيين من أصل آسيوى من قبل الناس الغاضبين من جائحة كورونا الذى أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص فى الولايات المتحدة.

وأعرب بايدن عن أسفه بعد اجتماع مع قادة المجتمع الآسيوى الأمريكى فى أتلانتا والذى وصفه بأنه مؤلم للقلب "لقد تعرضوا للهجوم، واللوم، والمضايقة وكانوا كبش فداء. لقد تعرضوا للاعتداء اللفظى والاعتداء الجسدى والقتل".

وقال الرئيس الأمريكى: "لقد كان عام العيش فى خوف على حياتهم".

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع أسر الضحايا، الذين قال إنهم تركوا "بقلوب محطمة وأسئلة بلا إجابة". وقال أنه يتعين على الأمريكيين تحمل مسئولية الفشل فى التعبير عن غضب كافٍ بشأن استهداف الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوى خلال الوباء الذى اجتاح البلاد.

قال "لأن صمتنا تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. علينا أن نتحدث. علينا أن نتحرك ".

واعتبرت "نيويورك تايمز" أن حضور هاريس وهى أول نائبة من أصل آسيوى، رمزًا قويًا للجهود المبذولة لرفض العداء والتحيز.

وقالت هاريس، متحدثة أمام بايدن: "العنصرية حقيقية فى أمريكا، وقد كانت كذلك دائمًا. كره الأجانب أمر حقيقى فى أمريكا، وكان كذلك دائمًا. التمييز على أساس الجنس أيضًا ".

وأبدت نائبة الرئيس القليل من الشك حول ما تعتقده ومن ألقت باللوم عليه فى تأجيج العنف، فى إشارة إلى الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، الذى ألقى باللوم مرارًا وتكرارًا على الوباء على ما أسماه "فيروس الصين".

وقالت: "فى العام الماضى، كان لدينا أشخاص فى مناصب ذات قوة لا تصدق يتعاملون مع الأمريكيين الآسيويين ككبش فداء. الأشخاص ذوو المنابر الكبيرة ينشرون هذا النوع من الكراهية".

وقالت أن إدارة بايدن لن "تقف مكتوفة الأيدي" فى مواجهة العنف العنصري.

وارتفعت الهجمات ضد الآسيويين خلال العام الماضى، وهو جزء من نمط وصفه بايدن بأنه "خاطئ" و"غير أمريكي" الأسبوع الماضى خلال خطاب ألقاه فى البيت الأبيض. وبدا أيضًا أنه يلوم ترامب وأنصاره دون تسميتهم مباشرة، قائلًا: "لقد عرفنا دائمًا أن الكلمات لها عواقب".