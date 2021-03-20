جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 113 منظارا طبيا خاصا بالعمليات الجراحية

كتب محمود عبد الغنى

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 113 منظارا طبيا خاصا بالعمليات الجراحية، أخفاها راكب مصري الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وتسليمها لإحدى المستشفيات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الدمام ، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الادارة في الراكب ، وبوضع حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعة بمعرفة احمد البحيرى مامور الجمارك ، تلاحظ وجود اجسام غربية الاحجام ومتكررة ، وتم تكليف عمار صلاح ودينا حسين مأمورا الجمارك تحت اشراف احمد سيد رئيس القسم ، لتفتيش حقائب الراكب، وتم ضبط 113 منظارا طبيا خاص بالعمليات الجراحيه وتم استعمالها من قبل ، وذلك قبل تسليمها الي احدي المستشفيات .

أمر عبدالعال نعمان مدير الادارة مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .