"تعليم قنا" تنفي غلق مدرسة قفط التجارية بسبب كورونا

قنا صابر سعيد

نفت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، من غلق المدرسة التجارية بقفط، نتيجة تفشى الإصابات بفيروس كورونا بين المعلمين.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، استمرار الدراسة بالمدرسة التجارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة التى تمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفتت المديرية، إلى أنه لم ترد أى تقارير طبية للمديرية تفيد الإصابة بفيروس كورونا، كما تهيب المديرية عدم الانصياع وراء الشائعات، وذلك لالتزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية مع النظافة والقيام بعملية التطهير.

وكان قد تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قرارًا بغلق مدرسة قفط التجارية أسبوعًا، بعد تعقيمها اليوم، وذلك لإصابة عدد من المعلمين والتلاميذ بها خلال الأسبوع الماضى.