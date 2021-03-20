اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 08:57 ص
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تعرف على طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بأماكن العمل

السبت، 20 مارس 2021 08:00 ص
تعرف على طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بأماكن العمل مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، العديد من النصائح والإرشادات الهامة، حتى يتمكن المستهلك من ترشيد استهلاك الكهرباء فى أماكن العمل والمكاتب الخاصة وهى كالاتي:
 
1-اطفيء إضاءة الغرف عند الخروج.
 
2-استخدام الحساس الضوئى  فى الممرات والحمامات إذا أمكن.
 
3-عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة (الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ).
 
4-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
 
5-إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء  للموظفين داخل المكاتب.
 
6-اغلق أبواب الغرف عند تشغيل  المكيف.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أو على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية

شكاوى المواطنين من الكهرباء

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