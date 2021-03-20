تعرفى على تحليل يكشف سبب الإصابة بالإجهاض المتكرر

كتبت فاطمة خليل

تحليل الأجسام المضادة للكارديوليبين من الاختبارات التي تساعد في معرفة السبب إذا كنت تعاني من تخثر دم أو نزيف غير طبيعي أو إذا كنتِ قد تعرضتِ للإجهاض المتكرر، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على هذا التحليل الذي يكشف سبب الإصابة بالإجهاض المتكرر والنزيف.



الاجهاض المتكرر

ما هو اختبار الأجسام المضادة للكارديوليبين؟



يبحث اختبار الأجسام المضادة للكارديوليبين عن نوع معين من الأجسام المضادة في الدم، والجسم المضاد هو مادة في دمك تساعد في محاربة العدوى، تهاجم الأجسام المضادة الكارديوليبينات عن طريق الخطأ، والكارديوليبين هو نوع من الدهون في الدم مهم لتخثر الدم عندما تهاجم الأجسام المضادة الكارديوليبين، يمكن أن تحدث جلطات دموية.

كما يتم استخدام الصفائح الدموية، وهي خلايا الدم التي تساعد على تجلط الدم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النزيف.

وغالبًا ما تكون مستويات هذه الأجسام المضادة مرتفعة عند الأشخاص الذين يعانون من تخثر دم غير طبيعي، أو أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية، أوالإجهاض المتكرر.

أهمية اختبار الأجسام المضادة للكارديوليبين



قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني غالبًا من تخثر دم غير طبيعي أو نزيف غير طبيعي إذا كنت قد تعرضت لإجهاض متكرر.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء لديهم أجسام مضادة للكارديوليبين في دمائهم يمكن استخدام هذا الاختبار للمساعدة في تشخيص هذا المرض.

عندما يتم العثور على مستويات عالية من الأجسام المضادة للكارديوليبين في الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل أو غيرها، يُعرف باسم متلازمة الأجسام المضادة للكارديوليبين. يساعد هذا الاختبار في تشخيص هذه الحالة.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟



عادةً ما يكون اختبار الأجسام المضادة للكارديوليبين أحد الاختبارات العديدة التي يمكن إجراؤها للتحقق من سبب ظهور الأعراض لديك.

وتعتمد الاختبارات التي تحصل عليها على ما يبحث عنه طبيبك، على سبيل المثال ، إذا كان طبيبك يعتقد أنك مصاب بمرض الذئبة الحمراء، فربما تحتاج إلى اختبارات دم أخرى.

قد تشمل هذه الاختبارات الأخرى:

-العد الكامل لخلايا الدم

-زمن الثرومبوبلاستين الجزئي ووقت البروثرومبوبلاستين المنشط ترصد هذه الاختبارات كيفية تجلط الدم لديك.

-اختبار الأجسام المضادة للنواة. تم العثور على هذه الأجسام المضادة في الأشخاص المصابين بمرض الذئبة.

-اختبار الأجسام المضادة للفوسفوليبيد تم العثور على هذه الأجسام المضادة في الأشخاص الذين يعانون من جلطات دموية غير طبيعية.

-الموجات فوق الصوتية ، للبحث عن الجلطات في الشرايين أو الأوردة

ماذا تعني نتائج الاختبار؟

من السهل فهم نتائج اختبار الأجسام المضادة للكارديوليبين إذا كان لديك تأثير سلبي على الأجسام المضادة للكارديوليبين ، فهذا طبيعي.

إذا كنت إيجابيًا، فقد تكون مصابًا بمتلازمة الجسم المضاد للكارديوليبين من المحتمل أن يتم إعادة اختبارك لمعرفة ما إذا كان الجسم المضاد يبقى في دمك. قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بين كل فترة اختبار.