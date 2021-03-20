اليوم السابع
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تضرر 300 بناية بولاية بجاية الجزائرية جراء زلزال الخميس الماضى

السبت، 20 مارس 2021 06:13 م
تضرر 300 بناية بولاية بجاية الجزائرية جراء زلزال الخميس الماضى زلزال _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/

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تضررت أكثر من 300 بناية بدرجات متفاوتة جراء الزلزال الذى ضرب ولاية بجاية الجزائرية (شمال شرق) فجر الخميس الماضى والذى بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر.

وبحسب حصيلة أولية أعلنتها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بالجزائر، فإن الزلزال القوى وتوابعه أثرت على بعض أحياء ولاية بجاية خاصة تلك التى يقع بها بعض البنايات القديمة والتى انهارت بالكامل.

وأشارت الحصيلة إلى أنه رغم أن الاضرار المادية كانت كبيرة لكنها كانت أخف من المتوقع نظرا لقوة الزلزال، بالإضافة إلى عدم وقوع أى خسائر بشرية.

 


تضرر 300 بناية

ولاية بجاية الجزائرية

الجزائر

أخبار الجزائر

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