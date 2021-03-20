اليوم السابع
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تدعيم مناطق بمرسى علم بمحولات كهرباء جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

السبت، 20 مارس 2021 11:47 ص
تدعيم مناطق بمرسى علم بمحولات كهرباء جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور محولات كهربائية وصناديق توزيع وأعمدة إنارة جديدة بمرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يجرى مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عملية تدعيم المناطق المحرومة بمحولات كهربائية وصناديق توزيع وأعمدة إنارة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

من جانبه، قال اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، إن هناك لجنة تم تخصيصها لفحص وتحديد المناطق المحرومة والتى تحتاج لتدعيم بمحولات وصناديق توزيع وكذلك أعمدة إنارة وتم حصرها جميعا.

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم فى بيان له، أن كمية كبيرة من الكابلات والمحولات المختلفة، وصلت المدينة لتدعيم المناطق المحرومة بمحولات الكهرباء وصناديق التوزيع وأعمدة الإنارة، ضمن عملية الكهرباء الجارى تنفيذها بالمدينة خطة العام المالى 2020/2021.

من جانب آخر، نظم مجلس مدينة مرسى علم بالتنسيق مع شركة النظافة بالمدينة حملة مكبرة لرش وتطهير جميع المصالح الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن كافة الجهات المعنية بالمدينة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

توصيل-الكهرباء-للمناطق-المحرومة
توصيل الكهرباء للمناطق المحرومة

 

كابلات-كهرباء-جديدة-لمرسي-علم
كابلات كهرباء جديدة لمرسي علم

 

تركيب-صناديق-توزيع-جديدة-بمرسي-علم
تركيب صناديق توزيع جديدة بمرسي علم

 

تركيب-محولات-وصناديق-توزيع
تركيب محولات وصناديق توزيع

مرسى علم

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