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تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج إلى الغد

السبت، 20 مارس 2021 02:16 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج إلى الغد محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها، بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة الغد لحضور المتهم من محبسه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام، وشريف كلحى.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم فى قتل زوجته وشقيقها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بهما حتى انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك إثر خلافات أسرية.


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