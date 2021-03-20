"بيطرى المنوفية": حملة مكبرة للقضاء على حيوان غريب بقرى إسطنها

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، شن حملات بيطرية مكبرة للقضاء على الحيوان الغريب الذى ظهر بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصور التى شاهدناها هى صورة لحيوان غريب لأن أذنيه طويلة وبدون شعر نهائيا، وهو حيوان يأكل الطيور والماعز .

وكانت حالة من الذعر انتابت بين أهالى قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب ظهور حيوان غريب على أحد أسطح منزل كائن بالقرب من ترعة الخضراوية بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وقال أحمد مصطفى عبد المجيد محمد محامى، مقيم بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، إن شقيقى الأصغر محمد مصطفى شاهد منذ يوم الجمعة الماضية حيوانا غريبا على أحد أسطح المنزل الكائن بجوار منزلنا على ترعة الخضراوية بالقرية، وعلى الفور التقطت بعض الصور للحيوان الغريب والذى لا يشبه الكلب ولا الثعلب ولا الذئب إنما هو شكله غريب عبارة عن جلد بدون شعر ولا يزيد ارتفاعه عن ارتفاع الكلب ولونه داكن اللون، له أذنان طويلة وعريضة.

وأضاف أحمد مصطفى: على الفور قام شقيقى عقب التقاط الصور بنشرها فى جروبات القرية لكى يقوم الأهالى بالتحذير منها خوفا على الأطفال الصغار، وهو الأمر الذى أدى إلى قيامه بالتنبيه على أهالى القرية خوفا عليهم .

وأشار أحمد مصطفى إلى أنه عقب نشر الصور للحيوان الغريب قال أحد المواطنين إنه رأى هذا الكائن الغريب خلال الأسبوع الحالى وقام بقذفه بالحجارة والغريب أنه لا يجرى ويمشى بكل بطء وهذا الأمر الذى يثير دهشتنا.

وأضاف أحمد مصطفى، أن فريقا من الطب الوقائى حضر اليوم إلى القرية وعقب رؤيتهم للصور لم يجزموا ما هو ذلك الحيوان.