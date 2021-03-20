اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 10:38 م
خالد صلاح
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بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالعاصمة عمان

السبت، 20 مارس 2021 10:10 م
بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالعاصمة عمان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
أ ش أ

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بدأت فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التى ستلتئم الأربعاء المقبل، فى دورتها التاسعة والعشرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاجتماعات ترأسها عن الجانب الأردنى الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، وعن الجانب المصرى مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولى طارق الشعراوى .

وأضافت أن اللجنة ستبحث التعاون فى عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها، كما ستبحث عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التى ستلتئم فى عمان الأربعاء المقبل.

 


عمان

الصناعة والتجارة والتموين الأردنية

الأردن

التجارة

الاستثمار

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