المستشفيات التعليمية تعلن عن نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي

وأفاد الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي ومدير برنامج زراعة الكبد بالمستشفى، أن مركز زراعة الكلى والكبد هو درة التاج بالنسبة للمستشفى، والحالة التى خرجت اليوم لمريض يبلغ من العمر 47 سنة، ويعانى من فشل كبدى حاد نتيجة تليف بالكبد ووجود بؤر سرطانية، وتم تجهيز المريض والمتبرع وتمت عملية الزراعة بنجاح وخضع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار الحالة، وخرج اليوم من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته، وأن جميع المؤشرات الحيوية فى معدلاتها الطبيعية وأضاف أن عملية الزرع تمت على أيدي فريق طبى متميز