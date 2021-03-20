اليوم السابع
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المتهمون بسرقة محلات الموسكى أشعلوا فيها النار لإخفاء الجريمة.. تفاصيل

السبت، 20 مارس 2021 12:00 ص
المتهمون بسرقة محلات الموسكى أشعلوا فيها النار لإخفاء الجريمة.. تفاصيل سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، عن أن 3 عاطلين، أشعلوا النيران في محلات ومخازن بعدما سرقوا محتوياتها وذلك لإخفاء جريمتهم، وأظهرت الكاميرات فى محيط الواقعة اورط الجناة فى إشعال النيران في المكان عمدا بعد سرقته.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهم استكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث .

وتبين أن الحريق نشب بالدور الثانى والثالث بالعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، والدور الثانى والثالث، عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.


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