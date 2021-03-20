اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكاميرون تتفاوض بشأن تعليق جديد لسداد ديونها المستحقة لفرنسا

السبت، 20 مارس 2021 08:32 م
الكاميرون تتفاوض بشأن تعليق جديد لسداد ديونها المستحقة لفرنسا ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
ياوندى /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كريستوف جيلهو، السفير الفرنسى لدى الكاميرون إن حكومة ياوندى بعد أن استفادت من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، التى أقرتها دول مجموعة العشرين ونادى باريس، بما فى ذلك فرنسا فى عام 2020، فإنها تعتزم الحصول على تجديد هذا التسهيل من فرنسا ، للسنة المالية 2021.

جاء هذا التصريح خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر لجنة التوجيه بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته اليوم السبت وكالة الأنباء الكاميرونية.

وأضاف السفير الفرنسي: "لمواجهة التداعيات الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا ، طلبت الكاميرون الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ووافقت فرنسا، بصفتها عضوًا فى نادى باريس ومجموعة العشرين، على هذا الطلب، وأنه تم مؤخرًا توقيع اتفاقية بين البلدين للتعليق المؤقت للمواعيد الاستحقاق النهائية لعام 2020، وأن المباحثات الخاصة بشأن المواعيد النهائية لعام 2021 ما زالت مستمرة بين الجانبين".

ولم يتم الكشف عن مبلغ مظروف الديون الذى يتعين على الكاميرون سداده لفرنسا فى عام 2021، يشار إلى خلال الفترة من الأول من مايو إلى 31 ديسمبر الماضى ، على سبيل المثال ، بلغ هذا المبلغ نحو 72.6 مليار فرنك أفريقى .

 


الكاميرون

أخبار الكاميرون

فرنسا

أخبار فرنسا

سداد ديون الكاميرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مظاهرات فى دول أوروبية رافضة لقيود وإجراءات حكومية للحد من كورونا.. الشرطة البريطانية تعتقل العشرات فى لندن.. ألمانيا تنشر 1800 شرطى للتصدى للعنف.. ومسيرات حاشدة فى فرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا.. صور

السبت، 20 مارس 2021 05:12 م

مناطق في فرنسا تبدأ عزلا عاما لمدة شهر عقب قفزة في حالات الإصابة بكورونا

السبت، 20 مارس 2021 04:18 م

مظاهرات فى فرنسا ضد العنصرية واحتجاجا على ممارسات الشرطة

السبت، 20 مارس 2021 04:07 م

فرنسا تدعم أبل فى معركة الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين

الجمعة، 19 مارس 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة