اليوم السابع
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القومى للطفولة والأمومة يحبط ثانى محاولة زواج لطفلة 14 عاما بقنا خلال أسبوع

السبت، 20 مارس 2021 01:48 م
القومى للطفولة والأمومة يحبط ثانى محاولة زواج لطفلة 14 عاما بقنا خلال أسبوع الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن نجاحه فى إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بإحدى قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا قبل موعد زفافها بيوم واحد. 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس قد تلقت بلاغا عبر الخط الساخن 16000 يفيد بعزم أهل الطفلة والتى تبلغ من العمر (14) عاما بتزويجها رغما عنها ودون رغبة والدتها، وكان من المقرر إتمام الزيجة يوم الخميس الماضى الموافق 18 مارس الجاري.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطى، بإحالة البلاغ الى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة قنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا البلاغ حيث قامت اللجنة الفرعية للطفولة بمركز ومدينة فرشوط بمباشرة إجراءاتها حيث قامت بتحرير محضر بالواقعة بعد تأكدها من صحتها وتم مقابلة أهلية الطفلة، وتم تقديم جلسة إرشاد أسرى بأضرار زواج الأطفال ووقعت أسرة الطفلة إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، فى حضور عمدة القرية .

وأكدت السنباطى أن المجلس يقف سداً منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آلياتنا وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتوجهت السنباطى بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بمحافظة قنا لسرعة تدخلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التى ترد إليهم ورفع الخطر والضرر عن الأطفال المعرضين للخطر، لافتة إلى أن لجنة الحماية ستقوم بالمتابعة الدورية وتقديم الدعم والمشورة للأهل لضمان عدم اتمام هذه الزيجة فى وقت لاحق.

 


الامومة والطفولة

زواج الاطفال

محافظة قنا

زواج القاصرات

زواج طفلة

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