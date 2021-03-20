اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 6 عناصر تخصصوا في تقليد العملة الوطنية والأجنبية بالشرقية

السبت، 20 مارس 2021 06:20 م
القبض على 6 عناصر تخصصوا في تقليد العملة الوطنية والأجنبية بالشرقية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تقليد العملات النقدية والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قيام (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملة الوطنية والأجنبية، متخذين من مسكن أحدهم مركز ممارسة نشاطهم الإجرامى، وترويجها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم (3 سيارات)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عملات أجنبية مقلدة - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة العملة المقلدة) وبإستهداف المسكن المشار إليه تم ضبط (طبنجة صوت - الأجهزة والأدوات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم بينهم جهاز كمبيوتر محمل عليه الملفات التى يتم إستخدامها فى عملية التقليد- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى من خلال إستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارات للترويج.

 

 


تقليد العملة

الداخلية

جهود الداخلية

وزارة الداخلية

السوق السوداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة