الصلح خير.. "كفن وذبيحة" لإنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات فى سوهاج.. لايف

سوهاج - محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، مراسم الصلح التي جرت وقائعها اليوم بقرية روافع القصير بين 3 عائلات، "الشواخين" بروافع القصير، و"أولاد على" بالعمرة، و"الدقيشية" بقرية أولاد نصير، حيث قدم أحد أفراد عائلة أولاد حسين "القودة" لعائلتى أولاد على بالعمرة والدقيشية بأولاد نصير، وذلك فى ساحة كبيرة ضمت أكثر من 2000 شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة.

جاء الصلح بحضور اللواء عبدالحميد أبوموسي مدير المباحث الجنائية بسوهاج، واللواء أحمد شمندى ، مساعد المدير للأمن، والعميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج، والعقيد أحمد ضاحى مفتش مباحث المركز، والنقيب أحمد صابر، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بالإنابة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وعلى هامش الصلح أكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، في كلمته أن المصالحات تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحًا وتنفيذًا لخطة المديرية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن مديرية أمن سوهاج تنفذ خطة طموحة للقضاء على عادة الثأر ونزيف الدماء، مشددًا على أن مبادرة سوهاج خالية من الثأر هى كانت نقطة الانطلاق لإرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة من أجل السلام والأمن المجتمعى.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات المصرية ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب وحذر من إقتناء الأسلحة لأن ‏اقتناء السلاح أمر يدمر المجتمع، فالقوى الذى يصفح ويسامح، وقد كلفنا رجال المباحث بكافة المراكز والأقسام بسرعة التواصل مع أطراف الخصومات من أجل جذب خيوط الصلح والدفع بعد ذلك بالمؤثرين من العائلات لتقريب وجهات النظر.

يرجع الحادث الثأرى والمقيد برقم 2661 لسنة 2020 على إثر وقوع مشاجرة بين أحد أفراد عئلة الشواخين بقرية روافع القصير وعائلة الدقايشة بأولاد نصير والناجم عنها مقتل أحد أفراد عائلة الشوخين والتي تم تبادل إطلاق النار فيه بين 3 العائلات تم ضبط المتهمين وتوصلت جهود لجنة المصالحات بإشراف مديرية أمن سوهاج في تسوية الخلاف بين الأطراف الثلاثة والذى أنتهى بتقديم القودة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانبها قامت مديرية أمن سوهاج بدعم مكان الصلح بالعديد من الخدمات الأمنية ووضع البوابات الإلكترونية على مداخل الصلح للكشف عن المعادن للمشاركين في أعمال وحضور الصلح.