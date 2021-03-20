الساحل الشمالى وجماله.. القرى السياحية تستعد لاستقبال المصطافين.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

استعدت القرى السياحية وشواطئ الساحل الشمالى لاستقبال فصل الصيف والمصطافين، حيث أقبل على القرى السياحية العشرات من المواطنين لقضاء إجازة الأسبوع .

واستمتع عدد كبير من المواطنين باستقرار حالة الطقس وسطوع الشمس وممارسة الألعاب الرياضية وصيد السمك.

وتشهد شواطئ الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى، طقسا دافئا خلال الأيام الجارية، بينما تنخفض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل.

فى سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.