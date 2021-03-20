اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

السبت، 20 مارس 2021 10:00 م
الرئيس الفلسطينى يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى

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تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس محمود عباس دعا أبناء الشعب الفلسطينى إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى أخذ اللقاح وبإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة، ووجه جهات الاختصاص بالاستمرار فى توفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من غد الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح والأولويات داخل الفئات.

 


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