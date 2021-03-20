اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة نبيل زكريا الكاتب

السبت، 20 مارس 2021 10:02 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة نبيل زكريا الكاتب الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد محمد حلمى محمود إبراهيم للتعزية فى وفاة المرحوم نبيل زكريا الكاتب، وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته.


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نبيل زكريا الكاتب

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