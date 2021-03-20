الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة نبيل زكريا الكاتب

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد محمد حلمى محمود إبراهيم للتعزية فى وفاة المرحوم نبيل زكريا الكاتب، وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة نبيل زكريا الكاتبالسبت، 20 مارس 2021 10:02 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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