اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الدنيا ربيع.. بداية الاعتدال الربيعى اليوم.. والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة

السبت، 20 مارس 2021 04:09 ص
الدنيا ربيع.. بداية الاعتدال الربيعى اليوم.. والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة الربيع - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ الاعتدال الربيعى، والذى يحل على الكرة الأرضية، اليوم السبت 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى، ووفقا للحسابات الفلكية، فيبدأ فصل الربيع اليوم السبت 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، حيث يكون الفصل ربيعا فى نصف الكرة الشمالى.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.
 
وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.
 
و بعد يوم من الانقلاب الشتوى مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

 


الاعتدال الربيعى

الربيع

فصل الربيع

النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة