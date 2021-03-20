الداخلية تقتحم مزرعة وتضبط عصابة تخصصت في تصنيع المخدرات بالسويس

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبمشاركة مديرية أمن السويس، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته ( عدد 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب إسطوانى لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر ، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى- 4 هاتف محمول) بحوزة (4أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") بالإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 4 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ميزان) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بالدقهلية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالسويس.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بأسيوط، وضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش – فرد خرطوش – 3 طلقات من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالقليوبية، وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية تم ضبط (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).