الداخلية تحرر محاضر لـ 13 ألف شخص بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 13014 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12940 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 74 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 607 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 156 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1134 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.